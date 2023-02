Drugsdealer (21) met 286 zakjes harddrugs aangehouden

A15 richting Gorinchem vrijgege­ven na ongeval bij Hardinx­veld-Giessendam

Op de A15 richting Gorinchem is woensdagochtend een ongeluk gebeurd bij Hardinxveld-Giessendam. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de vertraging af.

8:20