Een biertje dat naar babykots of zweetsokken smaakt: biersommelier Léon weet precies wat er dan mis is

‘Technisch directeur’ Kozakken Boys stopt na afhaken vastgeleg­de spelers: ‘Wemelt van de onbetrouw­ba­re mensen’

Kozakken Boys dacht met de komst van Bo van Essen en Guido van Rijn, beiden van het Tielse TEC, de selectie voor het naderende seizoen op orde te hebben. De verbazing bij Johan van der Werff, ‘td’ bij de Werkendamse tweededivisionist, was groot toen duidelijk werd dat Van Essen een aanbieding van Spakenburg in overweging had genomen.