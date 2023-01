Een drukke maar beheersbare jaarwisseling voor de hulpdiensten in de regio, ME in actie in Rijswijk

De brandweer had het in de regio Rivierenland een stuk drukker dan in de afgelopen jaren. Ze spreekt van een ‘intensieve maar wel beheersbare nacht’. In totaal moest er in de regio Zuid-Holland-Zuid 147 keer uitgerukt worden; in de regio Midden-West-Brabant was dat 174 keer. In het dorpje Rijswijk moest de ME er aan te pas komen toen een groep mensen zich tegen de politie keerde.

Van agressie of geweld tegen brandweerpersoneel was dit jaar geen sprake. Er waren met name veel containerbranden in de regio; 43 meldingen in alleen al Zuid-Holland-Zuid. Meerdere ondergrondse containers in Hardinxveld-Giessendam stonden verspreid over de dag in de fik, maar ook in Gorinchem en Sliedrecht ontstonden brandjes in containers. Dit gebeurde met name overdag. De brandweer zei al voor middernacht dat dat wel door vuurwerk moet komen. ,,Die optelsom is op 31 december snel gemaakt.’’

Ook vatten meerdere voertuigen vlam door vuurwerk. In het Brabantse Veen keken honderden mensen toe hoe diep in de nacht, op de beruchte kruising op de Witboomstraat, vijf auto's in brand vlogen. Ook in onder andere Heukelum en Leerdam ontkwamen de voertuigen er niet aan.

ME in actie

Een paar dorpen verderop, in Rijswijk, was het korte tijd onrustig. Tijdens nieuwjaarsvieringen werden brandjes gesticht waardoor de politie moest ingrijpen. Toen omstanders zich vervolgens tegen de politie keerde, werd de ME ingeschakeld. Die voerde enkele charges uit, waarna de rust terugkeerde.

Volledig scherm Op de beruchte kruising op de Witboomstraat in Veen vlogen rond drie uur vijf auto's in brand. © Foto FPMB / Erik Haverhals

In Woudrichem vatte een rieten kap van een woonboerderij vlam. De brandweer kreeg de brand weliswaar onder controle, maar een derde van het dak van de woning is vernield. Bij de brand vielen geen slachtoffers.

Op de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem was het een drukke nacht. ,,Het was al wekenlang druk door corona en griep, maar we rekenden ook qua bezetting dit jaar op een ‘normale oud en nieuw’, om het maar zo te zeggen. Mensen die vanwege drugs en/of alcohol, soms nog in combinatie met vuurwerk, bij ons zouden belanden’’, laat een woordvoerder weten.

Quote We hebben best wat mensen gezien met bijvoor­beeld alcoholver­gif­ti­gin­gen en letsel door vuurwerk Woordvoerder spoedeisende hulp, Beatrixziekenhuis

En die mensen kwamen er zeker. Precieze aantallen heeft het ziekenhuis op nieuwjaarsdag niet. ,,Maar we hebben best wat mensen gezien met bijvoorbeeld alcoholvergiftigingen en letsel door vuurwerk. Desondanks hoefde niemand die bij ons binnenkwam opgenomen of overgeplaatst te worden; iedereen kon dezelfde nacht nog naar huis.’’ Het was ook bij het ziekenhuis druk, maar beheersbaar. ,,Het is een nacht waarop het personeel graag een steentje bijdraagt. Dat is fijn, maar het bleek ook echt nodig te zijn.’’

Tradities voortgezet

Er waren autobranden en vlammen in ondergrondse containers en ook al ging ook het vuurwerk volop de lucht in; in Goudriaan hadden ze zaterdagmiddag wel wat anders te doen. De jaarlijkse carbidschiet-strijd tussen Goudriaan en Ottoland barstte namelijk los. 's Middags verzamelden de groepen in Ottoland zich om met zelfgemaakte apparatuur en al naar Goudriaan te vertrekken. Twee jaar lang kon het niet zoals het hoorde door coronarestricties, maar dit jaar kon de traditie weer als vanouds plaatsvinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.