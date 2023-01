Een ‘gevalletje’ bestuurlijke zelfoverschatting

Arrestatie­team valt woning in Gorcumse binnenstad binnen, maar waarom zegt het OM niet

Een arrestatieteam heeft een inval gedaan in een woning in de Burgstraat in Gorinchem. In opdracht van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland werd een huiszoeking verricht. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.

16:08