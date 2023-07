Een washok, de buren en de politie: kom bij twijfel in actie!

COLUMN Hoe het woordje ‘vesting’ de stad Gorinchem veranderde

Tien jaar geleden schreef ik een column waarin ik vond dat Gorinchem brutaalweg de bordjes ‘centrum’ zou moeten veranderen in ‘vesting’. Ik zag de potentie van vestingsteden in het buitenland. Borden langs de Franse snelwegen en altijd een verrassing als je werd verleid om eens een kijkje te nemen. Ik stelde dat een centrum een nietszeggende eenheidsworst is. Maar een vesting, dat is historie, dat zijn verhalen.