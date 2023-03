Eerste prijs met lof van de jury én promotie voor muzikanten uit Meeuwen

Het concertconcours had plaats in de Hanzehof in Zutphen, acht orkesten uit heel Nederland namen deel. Kunst en Vriendschap kwam uit in de derde divisie Brassband. Als inspeelwerk was gekozen voor Valerius Intrada van Jan de Haan. Daarna klonken de twee grote, te beoordelen werken: Albinus Variations van Etienne Crausaz en Viking Age van Thierry Deleruyelle.