Eindejaarsherdenking voor overledenen van 2022 in Gorinchem

Boodschap­pen doen op nieuwjaars­dag? Deze supermark­ten zijn gewoon open

Wie op nieuwjaarsdag boodschappen wil doen, kan in de regio het beste terecht in Dordrecht. Steeds vaker zijn supermarkten op 1 januari ‘gewoon’ open, zo blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. Toch zijn er verder nauwelijks supermarkten in de Drechtsteden geopend.

13:45