Eindelijk! Na dagen rondjes vliegen landt de visarend op zijn nest in de Biesbosch

Achilles Veen is precies op tijd specialist in verdedigen, met dank aan Drunenaar: ‘Moest wel even inkomen’

Achilles Veen pakte drie broodnodige punten van topper Capelle. Niet alleen met dank aan een gouden goal van Jari Koenraat, maar ook dankzij een hechte defensie. In die achterste linie was Daan Wensink in het centrum een vondst. ,,Ze kwamen er niet doorheen”, stelde de Drunenaar.