Elektrische veren voor veerdienst Riveer zijn gedoopt (ook al gaan ze nog niet per direct varen)

Hoe de naam Poederoij­en in Guyana herinnert aan de slavernij; plantage­hou­der Antony Swaen leeft voort

DEMERARE/POEDEROIJEN - Een kleuterschool die naar Poederoijen is genoemd, 7500 kilometer van het dorpje in de Bommelerwaard? Het is geen verzinsel. Vlakbij Georgetown, de hoofdstad van Guyana, herinnert de school in Vreed en Hoop aan de tijd dat de familie Swaen hier een koffie- en suikerplantage had. Voor het zware werk op Klein Poederoijen bezaten ze tot slaaf gemaakten.