Facebookaccount van Wouter Kolff uitgeschakeld: burgermeester vraagt via Twitter om hulp

Stadhuis in Arendshof pakt miljoenen euro’s duurder uit voor Oosterhout

OOSTERHOUT - De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Oosterhout pakt miljoenen euro’s duurder uit dan begroot. De presentatie van het ontwerp van het stadhuis is daarom uitgesteld. De bouwkosten worden nu opnieuw in beeld gebracht.

18 januari