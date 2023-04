FC Dordrecht-verzorger Michael Koedam: ‘Vieux-cola en kibbeling op de terugreis is vaste prik’

Op zijn been stond 'Je moet eerst een stapje dichter bij de dood zijn geweest om te weten dat je leeft', twee dagen later stapte Dennis (26) uit het leven

ALMKERK - Dennis van der Pijl gedroeg zich als een vrijbuiter en levensgenieter. In zijn vriendengroep en bij de voetbalclub was de Almkerker een gangmaker, altijd in voor een geintje. Maar het bleek een masker. Op 9 augustus 2022 stapte hij uit het leven.