File op A15 richting Gorinchem door ongeval bij Hardinxveld-Giessendam

Knooppunt Gorinchem vormt aanleiding voor expositie met voertuigen­kunst in Gorcums Museum

Kunst in de vorm van absurdistische, maar ook herkenbare voertuigen. Met de context van Gorinchem als knooppunt, dat op drie manieren in verbinding staat met de rest van de wereld. Dat is de expositie Ter land, ter zee en in de lucht die afgelopen weekend geopend werd en tot en met 3 september in het Gorcums Museum te zien is. Directeur-conservator Lisette Colijn vertelt.

31 januari