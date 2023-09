Fitte Thomas Schalekamp (ex-FC Dordrecht) vindt draai bij Unitas: ‘Ik ben zeven kilo lichter’

Snel kaarten scoren: dj Sefa staat op 9 december op deze plek in Altena

Sefa staat zaterdag 9 december op het podium van de Xinix in Nieuwendijk. De Nederlandse dj staat erom bekend om hardere, snellere stijlen — 200 beats per minuut is eerder regel dan uitzondering — te combineren met klassieke muziek. In de Xinix combineert hij zijn set dan ook met live pianospel.