Flemming, Rowwen Hèze en Kris Kross Amsterdam op Paaspop in Den Hout en ‘StukTV gaat de tent afbreken’

2100 oliebollen bakken voor stichting Kika

De bakker is sinds kort gesloten, en dus zouden er in Dussen met oudjaar geen verse oliebollen zijn. Annemarie van Esch vond dit zo jammer dat ze zelf gaat bakken. De opbrengst gaat geheel naar Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). Annemarie vertelt over de oliebollenactie in Dussen die vrijdag van start gaat.

28 december