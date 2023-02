Frank prikt vlaggetjes in hondenpoep in de hoop dat baasjes het voortaan opruimen: ‘Geen hobby, hoor’

Onlangs zag hij ze weer liggen in de omgeving van Vest. Hondendrollen, midden op straat. En dat gebeurt steeds vaker weer, krijgt Korteweg de indruk. Hij besloot om vlaggetjes in de poep te prikken. ,,Het lijkt me een leuke manier om aandacht te besteden aan iets wat toch vervelend is. Niemand wil in een hondendrol staan. Ik hoop dat het de hondeneigenaren die hun dier op straat laten poepen, het in het vervolg gewoon opruimen.’’