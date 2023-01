Gemalen en pompen draaien op volle toeren om wateroverlast in Gorinchem te voorkomen

Gemalen en (extra) pompen draaien dit weekeinde op volle toeren om wateroverlast in onder meer Gorinchem te voorkomen. Om te voorkomen dat het Merwedekanaal in die stad te vermijden, doseert waterschap Rivierenland zoveel mogelijk de waterafvoer van en naar de Linge.

Die rivier trad vrijdagavond al buiten haar oevers en vandaag wordt nog een grote hoeveelheid regen verwacht. Het waterpeil in de polders langs de Linge is volgens het waterschap erg hoog. Ook in Leerdam kan het water voor problemen zorgen. Dat wil zeggen dat kelders, schuren en woningen hier met wateroverlast te maken kunnen krijgen. Bij tweehonderd adressen in Leerdam waar het peil kritiek is, is een brief bezorgd, meldt burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden op twitter.

Gebruikers en eigenaren van bezittingen in de uiterwaarden van de Linge ten westen van Buren moeten er sowieso rekening mee houden dat hun terrein overstroomt. Het waterschap, dat een liveblog heeft opgezet, adviseert hen spullen zoveel mogelijk weg te halen of op hoogte te zetten. In de afgelopen droge nacht stabiliseerde het peil op de Beneden-Linge. Door de regen zal het peil vandaag opnieuw stijgen. De hoeveelheid regen en de snelheid waarmee het uit de lucht komt, bepaalt hoe rap het peil stijgt.

De grote grazers rond Loevestein hoeven nog niet te worden geëvacueerd. Mogelijk worden ze na gevoerd achter het kasteel waar ze hoogstwaarschijnlijk veilig staan.

Ook in onder meer Dordrecht zijn maatregelen getroffen. Daar viel op de Wantijdijk alleen donderdag al 67 millimeter regen. Dat is op 13 millimeter na de volledige maandhoeveelheid. Waterschap Hollandse Delta heeft extra noodpompen geplaatst om het water af te voeren, rekening houdend met opnieuw veel regen vandaag. Van grootschalige wateroverlast is volgens Hollandse Delta geen sprake. Dat is te danken aan tijdelijke pompen die kunnen worden ingezet waar dat nodig is.

