Arenddag in Biesbosch MuseumEi­land: wandelend en varend op zoek naar de zee- en visarend

Altijd al alles willen weten over de zee- of visarend? Kom dan op 2 september naar de speciale arenddag in het Biesbosch MuseumEiland, waar boswachters en een vogelaar alles vertellen over deze vogels. Door middel van activiteiten in de natuur krijg je een goed beeld van deze gevleugelde dieren.