Code geel in Brabant: grote plas water op A27 bij Hank opgeruimd

Vanwege de vele regen die deze zondag de ochtend en middag gaat vallen, heeft het KNMI code geel afgekondigd voor Brabant. Door het vele water op de A27 was de snelweg dicht tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk in de richting van Gorinchem. Inmiddels is het water opgeruimd en is de weg weer vrij.