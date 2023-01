Gert-Jan Segers neemt na tien jaar in de politiek ook afscheid van Dordrecht ín Dordrecht

,,Het zit erop! Het is mooi geweest, het was de moeite waard’’, zei hij vorige week toen hij zijn vertrek wereldkundig maakte na ruim tien jaar in Den Haag te hebben rondgelopen. Na zijn entree in september 2012 werd hij in 2015 fractievoorzitter van de Kamerfractie.

Behalve Segers, die in Dordrecht voor het laatst als partijleider in functie is, is ook Bikker vanag 19.30 uur aanwezig in het Wantijpaviljoen, waar niet alleen met hen gesproken kan worden. Er is ook ruimte voor live-muziek van LEV, belooft de partij. Verder is Steven Datema, lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen in maart paraat om in gesprek te gaan met kiezers.