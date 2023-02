Gesprek tussen omwonenden en Tom de Wal levert niets op: ‘Niet gerustgesteld, dus de petitie gaat door’

Omwonenden vrezen overlast van religieus complex in Dussen: ‘Te veel verkeer voor dit smalle straatje’

Een rustige straat in het Dussens buitengebied, een huis met achter uitzicht over maïs en grasland. Daar tekenden Helga Gardenier en Rob Suyskens in januari voor. De plannen van Frontrunners Ministries voor een reli-complex aan de Oude Kerkstraat verstoren hun woongenot enorm, vinden ze.

11 oktober