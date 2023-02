‘Gevaarlijke rotonde’ in Oost wordt aangepakt, maar er gebeuren minder ongelukken dan elders in de stad

‘De nodige inwoners van Gorinchem’ maken zich zorgen over hun veiligheid als ze met hun fiets of scooter de rotonde nabij winkelcentrum Hoog Dalem oprijden. Genoeg reden voor burgemeester en wethouders om de oversteekplaatsen aan te pakken.

Raadslid Aron Foppen trok begin januari bij het college aan de bel nadat er op de rotonde Spijksesteeg-Griendweg in korte tijd drie aanrijdingen waren geweest. In alle gevallen kwamen automobilisten in botsing met zwakkere verkeersdeelnemers. Zijn zorgen worden gedeeld, blijkt nu uit antwoorden op de vragen die hij stelde.

Geen exacte aantallen

Hoeveel fietsers en scooterrijders exact op de rotonde een aanrijding hebben gehad, wordt niet duidelijk. SP’er Foppen vroeg om harde cijfers. Het college heeft alleen gegevens over ongelukken waarbij de politie is opgeroepen en waarbij betrokkenen hun verzekeraars hebben ingeschakeld. Maar die aantallen deelt het niet.

,,Het aantal verkeersongevallen op deze rotonde is in verhouding tot andere rotondes in onze gemeente relatief laag’’, licht het college verder toe. ,,Dat neemt niet weg dat de nodige inwoners van Gorinchem het kruispunt gevaarlijk vinden.’’

Ook aanpak bushalte

Daarom wil het college de fietsenoversteekplaats aanpakken, maar dan wel samen met de provincie Zuid-Holland. Die wil namelijk de bushalte bij diezelfde rotonde opwaarderen. Daarom is de provincie ook bereid om mee te betalen aan het aanpassen van de verkeerssituatie.

,,De verwachting is dat we begin 2024 die fietsenoversteek kunnen aanpakken. De provincie moet nog mensen en geld hiervoor regelen’’, aldus het college in zijn antwoorden aan Foppen. Eerder al, begin 2020, werden er bij de oversteekplaatsen stalen silhouetten van fietsers geplaatst om automobilisten te waarschuwen.

