Gino Dix wil weer vlammen bij SVW na roerige periode: ‘Ik had geen burn-out, maar wel te veel stress’

Acht laadpalen van Allego in Gorinchem zijn uitgescha­keld

Van de 63 Allego-laadpalen in Gorinchem zijn er acht stuk. De fabrikant heeft ze uitgeschakeld in verband met veiligheidsproblemen. In het hele land kampt Allego met dit probleem dat volgens de gemeente Gorinchem half maart verholpen is.

8 februari