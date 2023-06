Gorcumse cricketer Saqib Zulfiqar als niet-prof in Oranje: ‘Dit kan alleen dankzij mijn lieve vrouw’

5 Vragen Betalen voor de pontjes over Bergsche Maas, wat gaat dat kosten?

BERN/HERPT - Na bijna 120 jaar moeten we dan toch gaan betalen om aan de andere kant van de Bergsche Maas te komen. Een overtocht met de drie pontjes van de Bergsche Maasveren is vanaf 17 juli niet langer gratis. Wat gaat dat kosten? Vijf vragen over de invoering van betaald overvaren.