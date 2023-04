Gordijnen gaan dicht, even later komt man naar buiten met volle tas: politie doet grote drugsvangst

Zoë heeft beperkt zicht na tumor in beide ogen, maar wint korfbalti­tel in Ahoy: ‘Ik heb ermee leren omgaan’

Zoë Kraaijeveld was nauwelijks een jaar oud toen in beide ogen een tumor werd ontdekt. Haar handicap, de 18-jarige Papendrechtse heeft in één oog slechts beperkt zicht, dwarsboomt de sportieve carrière niet: afgelopen zaterdag stapte zij, met tweelingzus Bo en haar teamgenoten van PKC/Vertom A1, als landskampioen zaalkorfbal van het veld in Ahoy.