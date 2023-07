Gorinchem kocht voor 1,4 miljoen euro aandelen van netbeheerder Stedin, maar wil geen nieuwe hebben

Inspec­teurs halen vrachtwa­gen met zeer brandbare vloeistof van de weg bij knooppunt Gorinchem

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben donderdag in Gorinchem een vrachtwagencombinatie met een tankcontainer van de weg gehaald. Een afsluiter zat niet goed dicht, waardoor er zeer brandbare vloeistof uit de tank in een leiding was gelopen. Dat melden zij op Twitter.