Grabbelen in vuilnisbakken: laat ze een zakcentje verdienen of verbieden?

Een biertje voor onderweg naar Zomerfees­ten in Gorinchem kan je zo maar 100 euro kosten

Met een drankje in de hand vanaf het station naar de Zomerfeesten in Gorinchem? Zo lang er maar geen alcohol in zit, want anders kan het een duur slokje worden. De gemeente heeft het stationsgebied en de route naar de binnenstad als alcoholvrije zone bestempeld. ,,Om overlast te voorkomen.’’