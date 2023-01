Groep dansende Dordtenaren maakt binnenstad zaterdag extra zonnig

Voor een flashmob komt een groep mensen ogenschijnlijk toevallig samen om een dans uit te voeren. ‘Kijk dan, iedereen doet ook mee’, roept een toeschouwer tijdens het optreden voor de HEMA op het Bagijnhof dan ook. Toeval was het alleen niet; Kunstmin plaatste vooraf een oproep op sociale media. ,,Zo'n 25 vrijwilligers meldden zich aan en kregen vervolgens de video waarop het dansje te zien is, thuisgestuurd. Zaterdagochtend kwamen we in het Energiehuis nog even samen om te oefenen, maar het ging al snel goed’’, vertelt Claire van der Pas van Schouwburg Kunstmin.