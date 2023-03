Grote zorgen over verdwijnen spoedeisende hulpen: ‘Stem van regio wordt nu niet gehoord’

Voorstel­ling over alcohol en drugs houdt ouders van pubers een spiegel voor: ‘Niet meteen boos worden’

WAALWIJK - Hoe gaan jongeren om met verleidingen als alcohol, roken en drugs? In Waalwijk gaan alle middelbare scholen aan de slag met het project Check it out. Het moet niet alleen de jongeren helpen, maar ook de ouders.