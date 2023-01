Hardinxveldse politiek wil plannen voor bruggetje beter uitgewerkt zien

Hoe komen voetbal­clubs tot de keuze van een nieuwe trainer? ‘Gevoel bij de spelers­raad is ook belangrijk’

De trainerscarrousel in het amateurvoetbal is bijna uitgedraaid. Bij de ene club werd het lopende contract verlengd, bij de ander koos men voor een nieuw gezicht voor de groep. Maar hoe komt de keuze voor een trainer tot stand? vv Almkerk geeft een kijkje in de keuken.

26 januari