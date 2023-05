Heldere dag in Altena

Kan Paul straks nog naar de hertjes om de hoek? ‘We willen dit plan een halt toeroepen’

RAAMSDONKSVEER/OOSTERHOUT - De geitjes komen naar het hek, de herten blijven op afstand. Paul vindt het allemaal best, hij kijkt veilig toe vanuit zijn kinderwagen. Het hertenkampje in Raamsdonksveer is populair, maar dreigt te verdwijnen. ,,Het zou enorm zonde zijn.”