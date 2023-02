Herstellen van afgedankte school voor les aan vluchtelingen kost meer geld dan Gorinchem krijgt

Oosterhout wil snel duidelijk­heid van ProRail over aanpak spoorover­gang Dorst

OOSTERHOUT - ProRail moet snel duidelijkheid geven over de maatregelen voor meer veiligheid op de spoorwegovergang in Dorst. Dat stellen burgemeester en wethouders van Oosterhout in een brief aan de directie van de spoorbeheerder.