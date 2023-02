Het paard van Sinterklaas is niet meer van deze tijd

DE KWESTIEAls het aan de Partij voor de Dieren ligt, worden er in de toekomst geen dieren meer ingezet bij evenementen in Dordrecht. Dat zou betekenen dat er ook een einde komt aan de intocht met Sinterklaas op een paard in Dordrecht.

Fractievoorzitter Pieter Groenewege van de Partij voor de Dieren ergert zich aan de inzet van dieren voor menselijk vermaak. Zo bleek afgelopen week tijdens een vergadering over het evenementenbeleid.

De partijleider van de Dordtse PvdD-fractie zag vorig jaar bij de Honing- en bijenmarkt dat daar konijnen, cavia’s en duiven werden tentoongesteld. ,,Dieren die horen te vliegen of graven, zaten de hele dag opgesloten in een kooi van vijftig bij vijftig centimeter, in weerwil van hun eigen gevoelens of wensen.’’

Ook het paard van Sinterklaas staat wat Groenewege betreft ter discussie. De intocht wordt niet georganiseerd, maar wel gesubsidieerd door de gemeente. ,,Het belang van een paard is niet om in een drukke menigte te lopen, waar kinderen schreeuwen en met pepernoten wordt gestrooid’’, aldus Groenewege. ,,We kunnen het ontmoedigen of geen subsidie verlenen als dieren worden gebruikt.’’

Jeanine Lammens (VVD) vindt dat het voorstel van de Partij voor de Dieren veel te ver gaat: ,,Een goede omgang met dieren is belangrijk en kan wat ons betreft ook bij evenementen. Sinterklaas is een belangrijk evenement dat jaarlijks duizenden kinderen blij maakt in onze stad. Gaan we voortaan onze goedheiligman op een hobbelpaard door de stad laten rijden?’’ Ook wat wethouder Marc Merx betreft kan het paard van Sinterklaas blijven.

Maar wat vindt u? Is het paard van Sinterklaas gewoon welkom bij de intocht van dit jaar? Of is het paard van Sinterklaas niet meer van deze tijd?

