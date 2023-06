Het wordt héét! In deze zwemplassen in de regio kun je - gratis - even afkoelen

Met video's Dermato­loog over huidkanker: ‘Huidkleu­rig bultje dat snel groeit? Dan meteen naar de dokter’

Lekker buiten zijn in het zonnetje, dat doen we maar al te graag in deze tijd van het jaar. Maar blootstelling aan te veel uv-straling in zonlicht kan leiden tot huidkanker, de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Een op de vijf Nederlanders krijgt ermee te maken, weet Patrick Kemperman, dermatoloog bij Amsterdam UMC en het Dijklander ziekenhuis in Purmerend. Hij vertelt over de drie vormen van huidkanker en wat je kan doen om ze te voorkomen.