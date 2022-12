Honderden extra opvangplekken nodig in de Baronie: ‘Alle cijfers lopen op’

Onderzoek naar grotere turbines langs A15 en uitbrei­ding van windpark in Gorinchem-Noord

Meer turbines in het nog te bouwen windpark in Gorinchem-Noord en drie grotere windmolens langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam op de plek waar er nu al staan. Gorinchem en Molenlanden gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

16 december