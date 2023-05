Houdini-act van Be Ready krijgt vervolg na elf goals tegen FC Dordrecht: ‘Altijd vertrouwen in gehad’

Gedicht ‘Kroeg­vrien­den’ van oud-wethouder Ro van Doesburg spoorloos verdwenen

Het gedicht ‘Kroegvrienden’ van voormalig stadsdichter én oud-wethouder Ro van Doesburg is spoorloos verdwenen. Het is een van de 39 gedichten in de Poëzieroute en hing jaren achter het raam van Café De Keizer in de Gorcumse binnenstad.