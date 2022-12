‘Iedereen verdient een kans, maar sommige mensen horen gewoon in de gevangenis’

Ze ondertekenden donderdag bij Villa Augustus een convenant, waarin ze precies afgesproken hebben wie wanneer in actie komen bij overlast in de openbare ruimte. Of het nu gaat om scheuren met auto’s, lawaai of hangjeugd. ,,Welke vorm van overlast je ook hebt, er is altijd een mens die dat veroorzaakt’’, stelt wethouder Marc Merx: ,,We laten die mensen merken dat ze in beeld zijn.’’