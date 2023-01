IHC betaalt al zijn bankschulden af na verkoop dochterbedrijf

,,Ik verwacht dat we hierdoor weer het vertrouwen van onze klanten kunnen winnen voor het bouwen van grote, op maat gemaakte schepen”, stelt CEO Jan-Pieter Klaver van IHC. Een minderheid van de schuldeisers stemt niet in met de verkoop. IHC verwacht hen met een juridische procedure tot medewerking te kunnen dwingen.

Dat meldt het bedrijf bij de presentatie van de jaarcijfers over 2021. Ruim een maand geleden werd al bekend dat investeringsbedrijf HAL IQIP over wil nemen voor zo'n 300 miljoen euro .

Minder verlies, minder werknemers

IHC is al jaren een noodlijdend bedrijf. De verliezen liepen op tot 300 miljoen euro in 2020. In dat jaar moesten Nederlandse en Belgische baggeraars, banken en de staat in actie komen om het bedrijf van een wisse ondergang te redden. Vergeleken met voorgaande jaar draaide het bedrijf in 2021 goed. Onder de streep bleef een verlies van 63 miljoen euro over. Het aantal werknemers daalde van 3319 naar 2761.