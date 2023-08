Imke (24) start eigen gastouderopvang waar kinderen in de natuur ‘lekker zichzelf mogen zijn’

Bossche band Tempestade maakt publiek in hartje Colombia ‘gek met rauwe sambaklan­ken’

DEN BOSCH - Duizenden toeschouwers zagen deze week in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá hoe de Bossche sambaband Tempestade met rauwe en opzwepende sambaklanken het publiek in beweging bracht. ,,Een ervaring die met geen pen te beschrijven is’’, concluderen de bandleden over hun optreden in het Zuid-Amerikaanse land.