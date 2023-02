In 2050 het drinkwater op rantsoen, dat is een reëel scenario en daar moeten we ons op voorbereiden

OpinieVoldoende en goed water voor iedereen is een onderschat probleem, zegt Leo Kerpel. Hij is kandidaat voor het provinciebestuur van Zuid-Holland namens de partij Volt.

Stelt u zich het volgende voor: het is 2050. De gletsjers in de Alpen zijn nagenoeg gesmolten en de rivieren in Zuid-Europa zijn opgedroogd, landbouw is niet meer mogelijk, de Donau, Rijn, Maas en Seine stromen alleen nog in het voor- en najaar en zijn als gevolg van gif lozende industrieën sterk vervuild, binnenvaart is alleen nog mogelijk in natte periodes. De zeespiegel is 20 centimeter gestegen. De Zuid-Hollandse delta en ook gebieden zoals Limburg en Overijssel hebben geen capaciteit om het teveel aan water te bergen. Het gevolg: overstroomde gebieden, steden en dorpen. De materiële schade is enorm en onder de mensen heerst een gevoel van machteloosheid en kijken en wijzen naar falende overheden.

In droge periodes is de beschikbaarheid van schoon en voldoende drinkwater al jarenlang een Europees en Nederlands probleem en drinkwater is slechts een paar uur per dag uit de kraan beschikbaar. We moeten het doen met de rantsoenen die door de overheden worden verstrekt. De voedselzekerheid is als gevolg van een tekort aan zoetwater niet meer vanzelfsprekend. Boerenbedrijven gaan aan de lopende band failliet.

De spanningen tussen landen in het Midden-Oosten en Europa lopen op als gevolg van het drinkwatertekort. Oorlog dreigt. Grote groepen mensen verplaatsen zich naar gebieden waar nog wel drinkwater is. Overheden hebben een tekort aan mensen om aan alle behoeften te voldoen. Prijzen van voedsel zijn als gevolg van langdurige droogte tot recordhoogte gestegen.

Quote Een crisis overkomt ons, maar haperend overheids­be­leid en geen visie op de toekomst kan worden voorkomen Leo Kerpel

Terug naar 2023. Een crisis overkomt ons, maar haperend overheidsbeleid, geen visie op de toekomst, onvoldoende vooruitkijken, een gebrek aan lef en onvoldoende planning kan worden voorkomen. Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd, luidt het spreekwoord, maar zij zijn wel gereedgekomen door visie, plannen en organiseren. Voor zulke grote ingrepen is (politieke) moed, durf en leiderschap nodig.

Volledig scherm Droogte in Nederland. © Victor van Breukelen

‘Zij waren wanhopig’

Als u dacht dat een scenario zoals hierboven genoemd fantasie is? Enkele jaren geleden kwam bij het waterschap Hollandse Delta een melding binnen dat boeren uit de provincie Zeeland schoon water uit een van de reservoirs hadden gestolen. Toen die boeren daarop werden aangesproken, was het verweer dat hun landbouwgrond aan het verdrogen was en dat zij diefstal als laatste redmiddel zagen. Natuurlijk was er sprake van enige schaamte, maar zij waren wanhopig.

Voldoende en goed water voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat wil ik permanent en in een brede context agenderen in Europa, het nationale parlement, het provinciebestuur en de regio’s. De opdracht is om voor 2050 uitvoering te geven aan een brede, duurzame Europese zoetwatervoorziening. Waarom nu al? Omdat het Europese geld voor 2050 de komende jaren wordt verdeeld. Als we nu niet acteren, zijn we te laat.

