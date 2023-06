Inloophuis voor mensen met dementie opent in Oud-Alblas

Een Odensehuis (de oorsprong ligt in de plaats Odense in Denemarken) is een plek voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenproblemen, mantelzorgers, familie en vrienden. Het is een inloophuis waar inwoners terechtkunnen voor informatie en advies, een praatje of een kopje koffie of thee. Ook kunnen ze aanschuiven bij de lunch en deelnemen aan activiteiten. Het Odensehuis wordt, samen met een professionele kracht, georganiseerd door vrijwilligers.