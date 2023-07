Internationaal Film Festival Gorinchem start filmzomer met buitenbioscopen

De Kwestie Moet het mobieltje in al het onderwijs verboden worden of is dat overdreven?

Geen mobieltjes meer in de klas, geen tablet, geen smartwatch, behalve als daar een speciale reden voor is. Die richtlijn gaat voor het middelbaar onderwijs per 1 januari 2024 in. Zou het mobieltje ook bij lager en hoger onderwijs in de ban moeten? Of is dat overdreven? Dat is de Kwestie.