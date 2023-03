Inwoners Andel declareren 123.000 euro bij gemeente Altena als tegemoetkoming in de kosten rond arbeidsmigrantendossier

Spandoeken in Andel tegen vergunning huisves­ting 274 arbeidsmi­gran­ten. Onduide­lijk wie achter de actie zit

ANDEL - Wie dezer dagen in of langs Andel is gekomen en Facebook heeft gevolgd, zal het niet zijn ontgaan. Spandoeken en borden met forse teksten gericht aan de gemeente Altena lang de openbare weg.