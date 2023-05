Jamie Youell over ineenstorting van GDC: ‘We hebben het flink verkloot’

Auto komt onderstebo­ven in sloot terecht bij ongeluk in Raamsdonks­veer

RAAMSDONKSVEER - Een automobilist is woensdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk op de verbindingsweg van de A59 in Raamsdonksveer. De auto vloog uit de bocht en belandde ondersteboven in een droogstaande sloot.