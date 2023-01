Jan Schimmel terug naar Achilles Veen: ‘Ik kom bij GVVV niet aan spelen toe, dus ging ik verder kijken’

COLUMN Volgens ‘boze’ Herrie ben ik een vrek, burgerlul en gevoelloze eikel

Volgens mij is zijn echte naam Barry of Berry, maar zijn maatjes op en rond het parkeerterreintje bij de supermarkt noemen hem al jaren Herrie. Het waarom daarvan spreekt voor zich, want Herrie maakt op gezette momenten nu eenmaal veel eh… lawaai.

13 januari