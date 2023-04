Je bijbel laten taxeren, hopende op dat appeltje voor de dorst: ‘Het blijft meestal bij emotionele waarde’

COLUMN Met de ene klacht wordt een stuk meer haast gemaakt dan met de andere…

Iedereen die overlast ervaart, kan klagen bij de gemeente. Toen ik vorige week in mijn column schreef over klachten rond de Aanlegsteiger, werd mij verteld dat de gemeente verplicht is elke klacht te behandelen. Aan de hand van eigen waarneming kunnen maatregelen worden genomen.