Jeffrey Molhoek met Sleeuwijk op titeldrempel: ‘Maar pas op hè? We zijn er nog niet’

Huis en Haard Na ruim een halve eeuw weer terug naar het centrum: ‘We hebben alles binnen handbereik’

DRUNEN – Vanuit hartje Rotterdam verhuisden Bob en Tini Vermeulen in 1970 naar een splinternieuwe buitenwijk in Drunen. Ruim een halve eeuw later verhuisden ze weer terug naar het centrum, ditmaal van Drunen. ,,Een heerlijke plek om te wonen als je wat ouder bent.”