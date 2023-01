Jongen gewond bij steekpartij in Dordrecht, verdachte nog spoorloos

Het gebeurde even over half tien dinsdagavond op het Vogelplein. De jongen werd naar verluidt in zijn arm gestoken en is volgens de politie ,,vermoedelijk niet levensbedreigend gewond geraakt”. Hij is aanspreekbaar aangetroffen. Wat er voorafging aan de steekpartij is niet bekend. ,,Dat gaan we nu onderzoeken.” Omstanders menen dat een ruzie aanleiding was voor het voorval.