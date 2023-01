Kabel voor je elektrische auto over de stoep; mag dat? Gemeente werkt aan beleid voor laadkabels

Het is voor een hoop mensen die nadenken over de aanschaf van een elektrische auto en géén eigen parkeerplaats hebben een pijnpunt: hoe laad je die wagen op? Natuurlijk, het kan bij een openbare laadpaal als die in de buurt is, al doe je dat natuurlijk het liefst bij je eigen huis. Maar zelfs als je een parkeerplaats voor de deur hebt, moet er vaak een kabel over de openbare weg. De gemeente geeft daar lang niet altijd toestemming voor, vooral omdat het voor onveilige situaties kan zorgen.

Rubber strip over de goot

Daar zíjn oplossingen voor, zoals een speciale kabelgoot in straattegels. Die kabel gaat in de goot, waarna er een rubber strip overheen gelegd en passanten er eigenlijk geen last van hebben. Elders in het land zijn daar al goede ervaringen mee, al zijn er grote verschillen over hoe gemeenten er mee omgaan. Ook in de regio duiken ze op, zoals in Nieuw-Lekkerland (foto).

Maar toen een Dordtenaar onlangs vroeg of hij zo’n ding mocht aanleggen in de straat, kreeg hij nul op het rekest. Per brief had hij aangedrongen op wijziging van dat beleid, omdat vanuit de rijksoverheid wordt aangestuurd op gebruik van elektrische auto’s en driekwart van de Nederlandse huishoudens niet op eigen terrein kunnen parkeren.

Dat wil niet zeggen dat er nu helemaal geen toestemming komt. Dordtenaren die een kabel over de openbare weg willen leggen, moeten voldoen aan de volgende eisen: De kabel moet ‘deugdelijk’ afgedekt zijn zodat die overrijdbaar is met een rollator. Het ding moet bovendien goed zichtbaar zijn in het donker, voorzien zijn van antislip én zo zwaar zijn dat die niet kan wegwaaien.

