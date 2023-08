Kees en Jopie ontmoetten elkaar op verlovingsfeest van een vriend, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

Frank vertegen­woor­digt bewoners vesting Heusden: ‘Het is soms te druk, we willen geen Valkenburg worden’

HEUSDEN - Klopt het, dat in de vesting Heusden altijd wel íemand íets te zeuren heeft? Frank van der Velden, voorzitter van de bewonersvereniging, verwoordt het genuanceerder. ,,Misschien trekken we wat eerder aan de bel en dat lokt dan weer reacties uit. Vergeet niet dat we in de vesting dicht op elkaar zitten, er spelen veel belangen.”