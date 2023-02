Komende zes weken wederom veel kans dat de bus te laat óf helemaal niet komt opdagen; staken gaat door

Er staan bij Qbuzz tot en met vrijdag 7 april gemiddeld zo'n drie stakingsdagen per week op het programma. Steeds op werkdagen, maar het verschilt per week op welke dagen. Gevolg van die stakingsdagen is dat het niet altijd zeker is wanneer de bus komt, als-ie al komt. Vakbonden kondigen een staking aan, maar niet elke medewerker van in dit geval Qbuzz is lid. En als een chauffeur al lid is, is mee staken geen verplichting.